الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء: موضوع قيادة الجيش يحتاج للتشاور والحكومة تتوجه نحو تفادي الفراغ

أوضح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عقب جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، أنّ "موضوع قيادة الجيش موضوع حيوي ومهم والمهل باتت أضيق لضرورة بت هذا الأمر، ولكنه يحتاج الى مزيد من التشاور لكي لا يأتي هذا القرار تحديًا".

وأعلن أنّ "التوجه هو ان يكون للجيش قائدًا والحكومة تتوجه نحو تفادي الفراغ في قيادة الجيش ومن له أساس دستوري بين مجلسي النواب أو الوزراء سيقوم بملئ الفراغ".