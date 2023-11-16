مياه بيروت دعت المشتركين الى تسديد بدلات المياه عن الـ 2023 قبل نهاية العام

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن سنة 2023 وما قبل في مهلة لا تتعدى 31/12/2023 في ما خص اصدار 2023 بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع

- آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع، مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT".

واعتذرت "حاليا من مشتركيها عن عدم امكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد".

وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية: تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025. تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025. تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته: (40%) لاشتراكات المياه بالعيار. (24%) لاشتراكات المياه بالعداد. تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%). تخفض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%). واعتبرت الاعلان بمثابة "تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".