الخارجية السعودية: ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة في غزة

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة السعودية ورفضها الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على فى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، والذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية".

واكدت "ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير إلانسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية". ورحبت بـ"صدور قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وبدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة، وتعده خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية".