هذه القضية مخزية لتركيا .. دعوات في البرلمان التركي للانسحاب من الناتو

الشارقة - اميمة ياسر - وصف الحزب الشيوعي التركي مناقشة نواب البرلمان في البلاد لبروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها "مخزية"، ودعا تركيا إلى مغادرة التحالف.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية التركية دراسة طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الخميس المقبل.

وقال الحزب في بيان : "هذه القضية مخزية بالنسبة للبرلمان التركي".

ويشير البيان إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، "تركزت محاولات حلف شمال الأطلسي لكسب أعضاء جدد في شمال أوروبا، ولقد تم طرح مسألة انضمام دولتين غير عضوتين في الناتو في المنطقة (السويد وفنلندا) بسرعة إلى جدول الأعمال، وكانت النتيجة لهذه العملية التي جرت بسرعة غير مسبوقة، هي قبول فنلندا في الناتو".

وذكرالبيان أيضا "إنه لسوء الحظ، ونتيجة لهذا الأمر تعرض البرلمان لنكسة خطيرة من خلال التصويت لصالح انضمام فنلندا، دون تصويت واحد بـ "لا"، مضيفًا أنه بعد فنلندا، سيؤدي انضمام السويد إلى الناتو، إلى استمرار الصراع والتوتر السياسي في المنطقة".

الحزب الشيوعي التركي هو حزب سياسي في تركيا، تأسس عام 1972، على يد العضو السابق في حزب العمال التركي إبراهيم كايباكايا.