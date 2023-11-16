ملقب بالصحفي الطفل وكشف واقع الأحداث في غزة.. من هو "عبود الغزاوي"؟ (صور)

بغداد - ياسين صفوان - عرف هذا الطفل بتقمصه شخصية المراسل ونقله للأحداث الواقعة بشكل كوميدي الشيء الذي استحسنه العديد من الناس.

بعبارة "من هنا ومن قطاع غزة ننشر لكم آخر التطورات في البلاد"، وغيرها، اشتهر الفتى عبد الرحمن بطاح، أو "عبود" كما يسمي نفسه بين أهالي غزة ومتابعيه على كل من إنستغرام وفيسبوك.



استطاع الطفل الغزاوي أن يخطف قلوب الجمهور بأسلوبه الكوميدي في عرض هجمات إسرائيل على غزة، حيث لم تمنعه ظروف الحرب في أن يتناول القصف الإسرائيلي بأسلوب كوميدي؛ إذ تجاوز حسابه على إنستغرام حاجز مليونيْ متابع في أقل من شهر.

كما يعتمد عبود على السخرية من جرم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وأطلق عليه رواد السوشيال ميديا المراسل الطفل، فيما أعطى نفسه لقب أفضل مراسل في العالم، وخليفة الصحفية شيرين أبو عاقلة، بينما حازت فيديوهات عبود الفلسطيني إعجاباً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

من عبود الغزاوي؟

عبود أو عبد الرحمن بطاح هو شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 سنة، من مواليد مدينة غزة، من صغره كان عبود يحلم أن يكون صحفياً في المستقبل، لينقل للعالم وحشية الاحتلال الإسرائيلي والصورة الحقيقية للفلسطينيين، الذين يفقدون كل يوم العديد من الشهداء.

حقق عبود الحلم خلال الأوضاع الأخيرة في غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 11 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال.