انت الان تتابع خبر 6 مخيمات للنازحين في أربيل بلا خدمات صحية.. ما علاقة "عرس الحمدانية"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية سرمد البدري، إن مكتب المفوضية في أربيل، أجرى زيارة إلى وحدة شؤون النازحين في المحافظة، للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للنازحين داخل المخيمات فيها، لاسيما بعد قرار وزارة الصحة إغلاق جميع المراكز الصحية الكرفانية نتيجة تبعات حادثة حريق قاعة أعراس في قضاء الحمدانية بمدينة الموصل قبل أشهر، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنه وبرغم أن قرار الإغلاق المذكور هو إجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين من أخطار الحرائق، بيد أنه أثر سلبا في الخدمات الصحية والطبية المقدمة للنازحين في المخيمات، كاشفا عن وجود ستة مخيمات للنازحين تقطنها خمسة آلاف و826 عائلة، بواقع 31 ألفا و618 شخصا، وهم محرومون تماما من الخدمات الطبية التي كانت تقدمها المراكز الصحية الكرفانية سابقا.

وأكد البدري في السياق ذاته، أن الكثير منهم لاسيما مرضى الأمراض المزمنة والسرطانية وكذلك النساء والأطفال، بحاجة ماسة إلى وجود مركز صحي أو مستشفى، من أجل متابعة وضعهم الصحي، محذرا من وقوع كوارث صحية في هذه المخيمات تزامنا مع انحسار عمل أغلب المنظمات الإنسانية، داعيا وحدة شؤون النازحين في أربيل، إلى اتخاذ إجراء بديل وعاجل حفاظا على الوضع الصحي داخل المخيمات.