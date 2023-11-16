محلل سياسي: تشكلت قناعة داخل المجتمع الإسرائيلي بعدم تحقيق إنجاز في غزة منذ بدء العملية العسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل السياسي “نظير مجلي”، أن المجتمع الإسرائيلي تشكلت لديه قناعة بأن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي إنجازات في غزة منذ بدء العملية العسكرية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه بعد مرور 40 يوما على الحرب في غزة، لا تزال الفصائل الفلسطينية قادرة على إطلاق الصواريخ باتجاه تل أبيب، وهو أمر يثبت فشل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على القطاع.

وأوضح أن المجتمع الإسرائيلي لن يصمت طويلا أمام إخفاقات الجيش، خاصة وأن الأصوات في الداخل الإسرائيلي بدأت تلعوا وتطالب نتنياهو بالرحيل.