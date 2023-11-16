المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: نتلقى عشرات الاتصالات يوميًّا من محاصرين دون ماء وطعام ومصابين حالتهم خطيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور “عبد الجليل حنجل”، أن هناك مئات الاتصالات يتلقاها الهلال الأحمر يوميا من قطاع غزة من محاصرين دون ماء أوطعام، ومن مصابين حالتهم خطيرة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي خلف آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين.

وطالب بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لمعالجة المصابين، إضافة إلى تسهيل دخول الوقود اللازم لعمل المستشفيات في قطاع غزة المحاصر.