مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لتحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (ا ف ب)

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولتر تورك، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة.

أعرب المفوض الأممي، عن "قلق عميق إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة"، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس عمليته العسكرية داخل مستشفى الشفاء في غزة مع نشره فجرا جرافات داخله، حسبما أفادت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني، غداة تنفيذه اقتحاما للمجمع بدعوى أن حماس تستخدمة لأغراض عسكرية، ما تنفيه الحركة. تابعوا مباشرة على فرانس24 آخر التطورات على مدار الساعة.