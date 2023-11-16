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تركيا: صمت العالم على ما يحدث في غزة ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة جرائمها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، المجتمع الدولي للعمل على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واصفًا استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ "المخجلة".

وطالب فيدان دول العالم لعدم دعم إسرائيل في هذه الوحشية، معتبرًا صمت العالم لما وصفه "وحشية إسرائيل" ضوءًا أخضر.

وناشد وزير الخارجية التركي، جميع الأطراف للعمل على حل الدولتين وضمان الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين.

وأكد فيدان وقوف تركيا إلى جانب الفلسطينيين قضيتهم التي وصفها بـ "العادلة".

وأشار فيدان، إلى وصول طائرة تحمل 27 مريضًا من غزة لتلقي العلاج في تركيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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