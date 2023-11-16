استجاب الرئيس السيسي لمناشدته.. ماذا قال الطفل الفلسطيني قبل وصوله إلى مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها بأن الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل الذي يواجه خطر الموت، وصل إلى معبر رفح.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أنه تم توفير كافة الرعاية الطبية له وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أنه جارٍ نقل الطفل من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، وهو يناشد من أجل علاجه، قائلاً: "أحكوا مع المصريين يطلعوني اتعالج"، وفي رسالته قال: "احكوا مع المصريين يطيبولي رجلي".

ويضيف الطفل الذي يواجه خطر بتر أحد أطرافه، في مقطع الفيديو: "ليش تقطعولي رجلي؟ أعملوا لي عملية ركبوا لي أي شيء".