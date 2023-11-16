شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر: تخصيص "المتحدة" 100 دقيقة لمرشحى الرئاسة فرصة لعرض برامجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشارت جيهان مديح، إلى أن هذا القرار استكمالًا لفتح الشركة جميع نوافذها الإعلامية أمام المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، منذ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية، حيث استضافت جميع القنوات التابعة للشركة المرشحين للرئاسة وممثليهم.

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبرـ في تصريحات صحفية ـ إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقف على مسافة واحدة من الجميع منذ إعلان القائمة النهائية لأسماء ورموز المرشحين، كما أنها تبذل جهودًا كبيرًة من أجل وضع المواطن أمام الصورة الكاملة، لكي يتعرف على المرشحين بشكل كامل وبرامجهم الانتخابية ورؤيتهم للمشكلات التي تواجه الوطن وكيفية مواجهتها، وهو ما يدعم اختياراتهم بناء على رؤية سليمة، منوهة أن هذا القرار يعكس الصورة المُثلى للإعلام فى الجمهورية الجديدة.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن منح المرشحين مساحة إعلانية متساوية، يعزز من فرص المواطنين في التعرف أكثر على المرشحين الرئاسيين، خاصة في ظل التوجهات المختلفة التي يعبرون عنها.

وأكدت، أننا أمام استحقاق انتخابي يمثل أهمية كبيرة في تاريخ الحياة السياسية والشعب المصري، ويأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة اضطرابات كبيرة، مما يضاعف العبء على المرشحين الرئاسيين لوضع رؤى وبرامج مختلفة يمكن أن يواجهوا من خلالها التحديات الحالية والمستقبلية.