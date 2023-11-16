شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: قرار "المتحدة" بمنح مرشحى الرئاسة 100 دقيقة إعلانية يعبر عن الحياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتخصيص 100 دقيقية إعلانية لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن القرار يعبر عن حيادية المؤسسة ووفاءً بتعهداتها السابقة بالوقوف على مسافرة واحدة من جميع المرشحين.

أشار "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إلى أن القرار يمنح الفرصة للمرشحين لطرح أنفسهم وبرامجهم الانتخابية على المواطنين، كما يمنح المواطنين فرصة أكبر للتعرف على مرشحيهم في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، الأمر الذي يدعم العملية الانتخابية والديمقراطية التي تعود بالنفع على الوطن.

ولفت رضا صقر إلى أن قرار "المتحدة" بمنح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية، مكمل للمساحة التي وفرتها الشركة لجميع المرشحين لعرض برامجهم من خلال النوافذ الإعلامية التي تمتلكها.

وقال رئيس حزب الاتحاد، إن الحالة الديمقراطية التي نعيشها حاليًا ثرية للغاية، وتعبر عن مستقبل سياسي أكثر انفتاحًا، ومجال عام مفتوح أمام الجميع للتعبير عن تصوراتهم وتوجهاتهم بمتلف أيدلوجياتهم.