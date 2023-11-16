وزير الخارجية البريطاني الجديد يلتقي زيلينسكي في كييف

الرياص - اسماء السيد - التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات في مجال الدفاع خلال زيارة لأوكرانيا لم يعلن عنها مسبقا، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الخميس.

أسلحة

وقال زيلينسكي في بيان على الشبكات الاجتماعية مرفق بصور تظهره مع كامرون "أسلحة لجبهات القتال وتعزيز منظومات الدفاع الجوي وحماية شعبنا والبنى التحتية الحيوية. أنا ممتن للمملكة المتحدة على دعمها".

وهذه الزيارة الأولى لكامرون كوزير لخارجية المملكة المتحدة التي كانت حليفا عسكريا وسياسيا لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.

دعمٌ مستمر

وقال كامرون خلال اجتماع مع زيلينسكي "سنواصل تقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي والاقتصادي، لكن قبل كل شيء، الدعم العسكري الذي تحتاجون إليه (...) مهما طال الوقت".

وأضاف "أردت أن تكون هذه زيارتي الأولى. أنا أحترم قوة الشعب الأوكراني وتصميمه".

شكر

وشكر زيلينسكي كامرون على زيارته فيما اهتمام العالم منصب على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال للزائر البريطاني "أنتم تعلمون أن العالم لا يركز على الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا (...) بسبب الأزمة في الشرق الأوسط".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن كامرون حضر محادثات بشأن قضايا تتعلق بالتسلح وإنتاج الأسلحة والأمن البحري في البحر الأسود.