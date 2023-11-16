أفادت قناة "الجزيرة"، عن استهداف موقع "هرمون" الإسرائيلي قبالة بلدة رميش في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. هذا، ودوّت صفارات الإنذار في شتولا في الجليل الأعلى.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": استهداف موقع "هرمون" الإسرائيلي ودوي صفارات الإنذار في شتولا بالجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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