استهداف موقع "المطلة" الإسرائيلي وقصف إسرائيلي يطال كفركلا والخيام وبرج الملوك والطيبة

أفادت قناة "المنار"، عن استهداف موقع "المطلة" الإسرائيلي في القطاع الشرقي، ومدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت كفركلا والخيام وبرج الملوك. هذا، وطاول القصف الإسرائيلي بلدة الطيبة الجنوبية، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

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