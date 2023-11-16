وزير المالية طلب اعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في مناطق عدة

طلب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل من المديرية العامة للشؤون العقارية اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في كل من: الشوف و بعبدا و عاليه و المتن و كسروان و جبيل، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء حيال الوضع الوظيفي لعدد من العاملين فيها، وذلك طبقاً للأصول القانونية.

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