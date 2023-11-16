أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس 16-11-2023 موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الخميس 16-11-2023 موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وفي السياق، أعلن "حزب الله" أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الخميس 16-11-2023 ثكنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقعي مسكاف عام وبياض بليدا وثكنة يفتاح وحققنا إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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