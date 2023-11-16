"حزب الله": استهدفنا موقعي مسكاف عام وبياض بليدا وثكنة يفتاح وحققنا إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس 16-11-2023 موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الخميس 16-11-2023 موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي السياق، أعلن "حزب الله" أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الخميس 16-11-2023 ثكنة ‏يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".