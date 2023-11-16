أبو الحسن التقى الجميّل: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصّن عبر انتخاب رئيس

زار وفد من "الحزب التقدمي الإشتراكي" ضم النائب هادي أبو الحسن، رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل في مقرّه في بكفيا، حيث جرى بحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية و"ضرورة ان يتم العمل على تحصين لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وانعكاس التطورات العسكرية على حدوده الجنوبية"، وفق مكتب النائب الجميل.

وعقب اللقاء، أكّد أبو الحسن أن "هذه الزيارة تأتي إستكمالًا للتواصل القائم بين الحزبين وستكون هناك اجتماعات لاحقة"، ولفت إلى "أنّنا أكدنا ضرورة تمتين الواقع السياسي اللبناني وهذا يكون بتلافي الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية ونحن منفتحون دائمًا للتلاقي من أجل الوصول إلى مرحلة نستطيع فيها إنتخاب الرئيس".

وأوضح أبو الحسن أنّه "الوقت المناسب ويجب أن نتحصن عبر انتخاب رئيس وكان تطابق في الموقف حول تلافي الشغور في موقع قيادة الجيش والتمديد للقائد وتعيين المجلس العسكري".