سليم بحث مع شيا شؤون المؤسسة العسكرية والدعم الذي تقدمه أميركا

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في مكتبه في اليرزة، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا على رأس وفد من السفارة. وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد ولشؤون المؤسسة العسكرية والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية.

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