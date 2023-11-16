سلام التقى بري: كميات الطحين والقمح لصناعة الخبز متوفرة حتى العام المقبل

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تربوية، وذلك في لقاء بينهما في عين التينة.

والتقى بري وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، حيث تم عرض للمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة وشؤونا إعلامية.

كما عرض بري الاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها خلال لقائه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي أشار إلى أنّه "دائمًا إعتدنا زيارة رئيس المجلس لإطلاعه على الوضع الإقتصادي وظروف البلد. واليوم زيارتنا هي لوضعه في نتائج زيارتنا لدولة قطر ومشاركتنا في إفتتاح الجناح اللبناني في "إكسبو قطر"، إضافة الى وضعه في أجواء الزيارة التي سنقوم بها مع وفد وزاري مع وفد اقتصادي الى دولة قطر للقاء عدد من الوزراء وهيئات من الإستثمار والقطاع الخاص، وأخبرناه بمدى أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها وهي تعطي نافذة أمل".

وذكر أنّ "بري وافقنا الرأي، بأن الحركة الخارجية في هذه المرحلة هي مهمة جدا"، كما أشار إلى "أننا أطلعنا رئيس المجلس على موضوع الأمن الغذائي الذي نحن جميعًا معنيون به بشكل مباشر خاصة توافر كميات الطحين والقمح لصناعة الخبز التي تسير بشكل كامل من دون أي تأخير وتمويلها متوافر حتى العام المقب ان شاء الله".

وختم قائلًا: "كما اخبرناه، اننا نحمل معنا رسالة الى دولة قطر لامكانية البحث معها في دعم اعادة اعمار الاهراءات في بيروت وطرابلس والجنوب".