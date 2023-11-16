بوريل دعا إسرائيل إلى "عدم الانسياق خلف الغضب"

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إفراج "فوري وغير مشروط" عن الأسرى في قطاع غزة كما طالب إسرائيل بـ"عدم الانسياق خلف الغضب" في الحرب.
ولفت بويل أثناء زيارته لتجمع بئيري في غلاف غزة، إلى "أنني "أتفهم مخاوفكم وألمكم.. أتفهم غضبكم، لكن دعوني أطلب أن لا تنساقوا خلف الغضب".
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