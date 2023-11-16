الإمارات تقيم 3 محطات تحلية لتزويد غزة بالمياه

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، اعتزامها إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، يمكن أن يستفيد منها 300 ألف شخص يوميا.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، إنها تعتزم إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، التي أمر بها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى 200 ألف جالون يوميا بإجمالي 600 ألف غالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يوميا.