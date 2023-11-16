دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة.. الطوارئ الروسية : تسليم 21 طنا من المساعدات للهلال الأحمر المصري

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ الروسية اليوم، بأن دفعة دورية أخرى من المساعدات الإنسانية المقدمة من روسيا لسكان قطاع غزة وصلت إلى مصر.

وجاء في بيان الوزارة: "قامت طائرة من طراز إيل-76 ​​تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، بتسليم دفعة دورية جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. وتم تنظيم المساعدة الروسية بتكليف من وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف بالتعاون مع المنظمة الدولية للدفاع المدني".

وسيتم تسليم الشحنة الإنسانية التي تزن حوالي 21 طنا، إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، التي ستقوم بتسليم المساعدات الروسية للفلسطينيين.