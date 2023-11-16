شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مأساوية.. ضبط سيدة تستغل ابنها في توصيل المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في حادثة غريبة، استغلت سيدة إيطالية ابنها في توصيل المخدرات.

وألقت السلطات الإيطالية القبض على سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا في بلدة أندريا بجنوب البلاد، بتهمة استغلال ابنها الذي يبلغ من العمر 9 أعوام لتوصيل المخدرات.

تجارة المخدرات في إيطاليا

وقالت الشرطة، اليوم الخميس، إن السيدة استغلت الطفل فيما لا يقل عن ثماني مرات، لتوصيل مخدرات غير قانونية لعملاء، والحصول على أموال في المقابل.

واكتشفت العملية بعد إلقاء القبض على شريك حياة السيدة، متلبسًا، أثناء اتجاره في المخدرات. وبالإضافة إلى الكوكايين، ضُبط العديد من الأسلحة في شقة الرجل الذي يبلغ من العمر 50 عامًا.

إلا أن الشرطة قالت إنه كان قادرًا على الاستمرار في القيام بصفقات المخدرات من داخل السجن، وخلال عملية المراقبة، قام المحققون بتعقب السيدة.

أكبر عملية للكوكايين على الإطلاق

في يوليو الماضي كانت أعلنت الشرطة الإيطالية، أن السلطات الإيطالية ضبطت أكبر عملية للكوكايين على الإطلاق في أراضيها قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة صقلية.

وذكرت شرطة الحدود في غوارديا دي فينانزا حينها، إن القوة بدأت في مراقبة سفينة "أم" مشبوهة كانت تحتفظ بموقع خارج المياه الإقليمية الإيطالية في مضيق صقلية.