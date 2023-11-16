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محلل سياسيي: قرار مجلس الأمن حول غزة “خطوة للأمام”.. وإدارة “بايدن” تملك أوراقا للضغط على “نتنياهو”

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل السياسي “طارق الشامي”، أن قرار مجلس الأمن يعد خطوة مهمة للأمام من أجل العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية على من أنها أدانت حماس في هجوم السابع من أكتوبر، إلا أنها لم تستخدم حق النقض الفيتو من أجل عرقلة المشروع كما حدث في الجلسات السابقة.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية لديها أوراق ضغط كبيرة يمكن أن تستخدمها لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف نزيف الدماء في قطاع غزة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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