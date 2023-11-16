كاتب سياسي: الضغط الدولي على إسرائيل يجب أن يتطور.. ولا معنى لإدخال المساعدات إلى غزة دون وقف إطلاق النار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “خليل شاهين”، أن الضغط الدولي على إسرائيل يجب أن يتطور إلى أشياء ملموسة على الأرض.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن مجلس الأمن لم يستطع إلى الآن أن يفرض هدنة إنسانية ولو لساعة واحدة في قطاع غزة.

وأوضح أن الدول الغربية وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تمارس دورا مهما في الضغط على إسرائيل من أجل وقف نزيف الدماء.

وأشار إلى أنه لا معنى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطا غزة دون وقف كامل لإطلاق النار.