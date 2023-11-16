الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام مبيد الـ"جليفوسات"

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سمح باستخدام مبيد الـ "جليفوسات" المثير للجدل للتخلص من الأعشاب، لمدة 10 أعوام أخرى، ولكن تحت شروط وقيود جديدة.

محمد يوسف

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