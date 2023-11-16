مسؤول أمريكي: نشعر بقلق عميق من إصابة أفراد طاقم طبي أردني في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (ا ف ب)

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق من تعرض أفراد طاقم طبي أردني في غزة للإصابة في هجوم قرب مستشفاهم الميداني".

وأضاف سوليفان على منصة إكس "دورهم الحيوي في الصراع يجب حمايته" ووصف الأردن بأنه "حليف مهم". وقال الأردن إن سبعة أصيبوا في قصف أمس الأربعاء وفقا لما نقلته تقارير من قطاع غزة.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني، أعلن في وقت سابق، أن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إلى المستشفى.