الصحة الفلسطينية: نسعى إلى نقل المصابين بشكل آمن إلى مستشفيات جنوب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (بي بي سي)

قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة في غزة محمد زقوت إنه يتواصل مع الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي، ولا أحد يعلم ماذا حل بهم بدقة بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى مجددا في منتصف الليلة الماضية.

وأكد أن الوزارة طلبت من الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والأونروا إخراج المصابين والمرضى والأطفال الخدّج.

وقال إن الاتصالات جارية لنقلهم إلى المشافي العاملة في محافظات الجنوب والوسط، وأوضح أن الهيئات الطبية قد تجبر على استخدام مدارس النازحين لإيواء المصابين، لكن المساعي تتركز على نقلهم إلى المشافي المصرية لضمان العلاج اللازم بأمان.