كنز في خطر.. تضرر جسم السفينة البريطانية الغارقة في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في بيان اليوم الخميس، عن تعرض جزء من حطام السفينة البريطانية الغارقة "سيثلجورم" في البحر الأحمر بمدينة شرم الشيخ للضرر.

وحسب البيان يتمثل الضرر في تعرض الشمعة التي توجد على الجانب الأيسر من مقدمة حطام السفينة للكسر وأوشك على الإنفصال، إضافة إلى أن أجزاء أخري منها على وشك الانفصال تمامًا عن جسد الحطام.

وناشدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، الأعضاء في الغرفة والعاملين في القطاع على التعاون لوقف أي ممارسات خاطئة قد تسبب المزيد من الضرر لهذه الحطام، والذي يعد تراثًا ثقافيًا مغمورًا بالمياه وكنز لا يقدر بثمن.

وأكد البيان أن حماية والحفاظ على هذه الحطام يعد مسؤولية الجميع، ومسؤولية وطنية تجاه إرث يدر عائدًا اقتصاديًا وثقافيًا، وموقع غوص ليس له مثيل لكونه يصنف من أهم مواقع الغوص حول العالم.

وأهابت الغرفة، بزوار السفينة الغارقة اتباع التعليمات خلال زيارة السفينة، وذلك لما وصلت إليه من سوء نتيجة الممارسات الخاطئة، والتي سوف تؤدي إلى الانهيار الكامل لأحد أهم معالم البحر الأحمر السياحية.

يذكر أن السفينة البريطانية "سيثلجورم" غرقت في البحر الأحمر خلال فترة الحرب العالمية الثانية، بعدما جرى تشييدها في عام 1940، ويبلغ طولها 126.5 متر، ويعد حطامها من أهم مواقع الغوص عالميًا بعدما ظل صامدًا في قاع البحر الأحمر على مدار 80 عامًا.