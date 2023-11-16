الأوراق المطلوبة لوظيفة باحث تحليل بيانات بأكاديمية البحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن وظيفة باحث في الإسقاط المكاني وتحليل البيانات المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية.

وتتمثل المهام الرئيسية لهذا المنصب في تطبيق تقنيات التعلم الآلي لإجراء التوقعات السكانية دون الوطنية للنرويج مع مراعاة عدم التجانس الديموغرافي، والمساهمة في التطوير المنهجي والهيكلي للتوقعات السكانية دون الوطنية المكانية باستخدام أساليب مبتكرة.

وحددت أكاديمية البحث العلمي 5 مؤهلات مطلوبة للمتقدم هي:

1- درجة الماجستير أو ما يعادلها في الديموغرافيا والرياضيات والإحصاء أو ما شابه ذلك.

2- خبرة في الإسقاط السكاني وتقليص حجمه.

3- الكفاءة في التعلم الآلي والأساليب الإحصائية.

4- الطلاقة الكاملة في اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

5- كل المهام والمؤهلات التي يقوم بها المرشحون المختارون ستكون في الموقع الإلكتروني بالمعهد IIASA.

ويتولى المرشح المختار المنصب في أقرب وقت ممكن في يناير 2024 عقد عمل مبدئي محدد المدة أو بدوام جزئي (30 ساعة في الأسبوع) أو بدوام كامل (40 ساعة في الأسبوع) لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

ويمكن دمج هذا المنصب مع التسجيل في برنامج الدكتوراه، وسيتم تنفيذ المهام في مبنى IIASA في Laxenburg، بالقرب من فيينا في النمسا.