شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد "مستقبل وطن": الدولة المصرية تصدت لمخطط تهجير سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولي منذ عام 1948، ولها مكانة خاصة لدى الشعب المصري وزعمائه على مدار العقود الماضية وحتى الآن، كونها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فهي قضية مصر الأولى التي تقف في جميع المحافل الدولة عارضة لها ومطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والحصول على كامل حقوقه الإنسانية كباقي شعوب العالم، وهو الموقف الذي يعيه الشعب المصري جيدا .

وأضاف "هلال"، أنه منذ اندلاع فتيل الأزمة في قطاع غزة، وقف الشعب المصري خلف قيادته السياسية ليعلن للعالم أنه يؤيد موقف الدولة المصرية في رفض الاعتداءات الوحشية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل لاسيما النساء والأطفال، والتأكيد على رفض التهجير القسرى للفلسطنيين جنوبا بإتجاه سيناء، مشيرا إلى أن الشعب المصرى على وعي تام بأبعاد الأزمة وجوانبها المختلفة، التي تتطلب التعامل معها بمزيد من التأني والهدوء وضبط النفس، من أجل التوصل إلى حل وقف إطلاق النار، وإنقاذ الشرق الأوسط من مغبة السقوط في صراع إقليمي يفقد المنطقة أمنها واستقرارها.

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية وقف بقوة منذ 7 أكتوبر في مواجهة المخطط الإسرائيلي غير المعلن أنذاك ، والذي بدأت تنكشف ملامحه على مدار الـ 40 يوما السابقة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي يستهدف التهجير القسرى لسكان غزة وإخضاع القطاع أمنيا إلى إسرائيل وهو ما تصدت له مصر، التي أكدت رفضها نقل مسئولية القطاع لأي جهة بديلة للفلسطينيين.