شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب": جهود غير عادية من التحالف الوطنى و"حياة كريمة" لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مؤسسات المجتمع المدنى وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة" وكيانات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، لم تدخر جهداً منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، في تخفيف المعاناة الإنسانية على الأشقاء داخل غزة.

وتابعت على: "قادوا قوافل الإغاثة العابرة خلال معبر رفح، المحملة بكافة المواد الغذائية والدوائية من أجل دعم القضية الفلسطينية في أصعب الأوقات، في استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لدعم الأشقاء، وترسيخًا للدور الوطنى والتاريخى للدولة المصرية بكامل أطيافها للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن كيانات التحالف الوطنى قد أعلنت في وقت سابق بمرور حوالى 106 شاحنات محملة بأولويات مختلفة ما بين أدوية ومواد غذائية وبطاطين، كما تستعد أيضا لدخول قوافل اغاثية آخرى، لضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة دون توقف أو انقطاع، مؤكدة أن هذه الجهود المبذولة من تلك الكيانات تعد جسر إنسانى امتد من القاهرة إلى قلب غزة، في ظل الدمار الذى يعيشه الشعب الفلسطيني، بعد دمار المستشفيات والملاجئ التي يقطن بها الآلاف من النازحين دون غذاء أو ماء صالحة للاستخدام.