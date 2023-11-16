شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"التنسيقية": منح مرشحى الرئاسة 100 دقيقة إعلانية يحفظ حق المواطن فى المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب أحمد رمزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إتاحة بمنح كل مرشح في الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية مجانية لعرض ما لديه من رؤي وأفكار على الشعب المصري، لكى تتاح له فرصة الاختيار الحر والنزيه في مناخ من الشفافية التامة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وقال "رمزى"لـ ”الخليج 365”، إن القرار يؤكد حرص جميع المؤسسات المعنية بالانتخابات الرئاسية داخل الدولة المصرية على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ، من خلال إتاحة نفس الفرص للجميع للتواصل مع الجمهور، وهو ما يحافظ على حق المواطن في المعرفة واختيار المرشح الأقرب لأفكارهم ورؤيتهم، ومن يرون في برنامجه الانتخابي وسيلة لمواجهة التحديات الراهنة بعيدا عن الشعارات الرنانة.

وطالب النائب أحمد رمزى، جميع مرشحي الرئاسية للاستفادة من هذه الفرصة في عرض برامجهم وأفكارهم في القضايا المختلفة على المواطنين، ودعوتهم إلى المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية باعتبار ذلك أولوية لدى الجميع ، لكي نقدم للعالم مشهد مشرف عن الانتخابات الرئاسية في مصر، مؤكدا أن الشعب المصري لديه من المسئولية والفطنة ما يمكنه من اختيار المرشح الرئاسي المناسب وتقديم تجربة ديمقراطية مهمة أمام العالم.