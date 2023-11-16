شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"التنسيقية": التحالف الوطنى وحياة كريمة يقدمان ملحمة تاريخية لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استمرار تقديم المساعدات الطبية والإنسانية التي تقدمها الدولة المصرية عن طريق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لأشقاءنا فى فلسطين فى قطاع غزة، دليل على الدور الإنساني الكبيرة والتاريخي لمصر.

وأضاف مصطفي، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك تنسيق على أعلي مستوي بين جميع المؤسسات والمنظمات الذي يعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، موضحا أن هذه المؤسسات تقوم بدور كبير منذ اليوم الأول من أجل تواصل مهامتها الإنسانية فى استقبال وتجهيز المساعدات لأهل غزة، ونقلها تباعا عبر معبر رفح لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى، منذ اليوم الأول من بداية الأحداث.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديها اصرار على القيام بكل الأدوار الإغاثية الممكنة للوقوف بجوار المواطن الفلسطيني، ولتخفيف المعاناة عنهم عن طريق توفير أكبر قدر ممكن من المساعدات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى معالجة الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي فى المستشفيات المصرية.

ووجه النائب علاء مصطفي، التحية والتقدير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، على الدور البطولي لدعم أهالينا فى غزة، مؤكدة أنهم يقدمون ملحمة تاريخية.