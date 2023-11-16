الشرطة الإسرائيلية تؤكد مقتل ثلاثة مسلحين في هجوم القدس

الرياص - اسماء السيد - القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس مقتل ثلاثة مسلحين هاجموا حاجزاً عسكرياً قرب القدس برصاص القوات المتواجدة في الموقع.

وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق "شلّ حركة" المهاجمين الثلاثة. وقال قائد الشرطة كوبي شبتاي للصحافيين إن المهاجمين كانوا يحملون مسدسات وذخيرة وفؤوساً تمهيداً لتنفيذ "هجوم كبير".

وأكدت خدمة إسعاف "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية في بيان إصابة أربعة من عناصر الأمن بطلقات نارية أحدهم جراحه خطيرة بينما جراح إثنين طفيفة.

وقع الهجوم عند حاجز عسكري إسرائيلي يعرف بحاجز "النفق" يربط الضفة الغربية المحتلة والقدس، وذلك في اليوم الحادي والأربعين من الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وتشهد الضفة الغربية ارتفاعا مطردا للعنف منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم. وقتل في الأراضي المحتلة خلال هذه الفترة أكثر من 190 فلسطينيا بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتشنّ إسرائيل قصفاً مدمّراً على غزة وباشرت قواتها منذ 27 تشرين الأول/نوفمبر عملية برية في شمال القطاع، ردا على هجوم حماس.

وقُتل ما لا يقلّ عن 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا بغالبيتهم في اليوم الأول من هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام الدولة العبرية عام 1948. كذلك تعرّض 239 شخصا من إسرائيليين وأجانب للخطف وتمّ نقلهم الى داخل قطاع غزة.

ومن الجانب الفلسطيني، قتل أكثر من 11240 شخصًا بينهم أكثر من 4630 طفلًا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الاثنين.