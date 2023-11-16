أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، عن توقف خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "الجزيرة"، عن انقطاع الاتصالات مع الموجودين في مجمع الشفاء في غزة بعد ورود أخبار عن اقتحام الجيش الإسرائيلي أقسام المستشفى.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول عسكري إسرائيلي، بأنّ "قوات خاصة إسرائيلية تفتش كل مبنى وكل طابق في مستشفى الشفاء بغزة".