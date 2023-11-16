خارجية فرنسا: عنف المستوطنين بالضفة سياسة إرهاب ولا يحق لإسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة

نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجاندر بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، ووصفتها بأنّها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.
وفي حديثها للصحفيين، شددت على أنّ حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.
وأكّدت أنّه "ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل"، وقالت إن "القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
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