"الجزيرة": مئات من جنود الجيش الإسرائيلي يقتحمون أقسام مستشفى الشفاء ويطلقون النار بكثافة

أفادت مصادر لقناة "الجزيرة" من داخل مجمع الشفاء، بأنّ "مئات من جنود الجيش الإسرائيلي يقتحمون أقسام المستشفى المختلفة ويطلقون النار بكثافة".

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