انقطاع الاتصالات مع الموجودين في مجمع الشفاء ومسؤول إسرائيلي يعلن تفتيشه من قبل قوات خاصة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن انقطاع الاتصالات مع الموجودين في مجمع الشفاء في غزة بعد ورود أخبار عن اقتحام الجيش الإسرائيلي أقسام المستشفى.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول عسكري إسرائيلي، بأنّ "قوات خاصة إسرائيلية تفتش كل مبنى وكل طابق في مستشفى الشفاء بغزة".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لقناة "الجزيرة" من داخل مجمع الشفاء، بأنّ "مئات من جنود الجيش الإسرائيلي يقتحمون أقسام المستشفى المختلفة ويطلقون النار بكثافة".