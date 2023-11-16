هبة من السفارة الألمانيّة لصالح قوى الأمن الدّاخلي

تسلّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، على مرحلتين، هبة مقدّمة من السّفارة الألمانية في لبنان، وذلك عبر ضابطي الارتباط لدى الشّرطة الجنائيّة الفيدراليّة الألمانيّة (BKA) "KLAUS WEBER" و "TORSTEN KNAFLA"، وهي عبارة عن زيوت، إطارات، مكابح، وبطّاريات للسّيّارات والآليات، بقيمة 167,000 دولار أميركي، لصالح مصلحة الآليات في وحدة الإدارة المركزيّة.

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