لجنة المرأة والطفل عقدت جلسة لمناقشة خطة الطوارئ الحكومية المخصصة لمعالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي

عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة ثانية ضمن سلسلة جلسات، لمناقشة خطة الطوارئ الحكومية المخصصة لمعالجة تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، من منظور حقوق المرأة والطفل.

وشددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين عل "ضرورة اجراء مسح لكل المساعدات والتقديمات المتوفرة من أجل تعزيز وصولها بشكل منصف وعادل، إلى جميع المتضررين وخاصة النساء والأطفال".

وأكدت على "اهمية ايلاء موضوع تعليم الأطفال ومنع التسرب المدرسي، كما المحافظة على الصحة العامة ومنع انتشار الاوبئة وتعزيز الصحة النفسية، اهتماما كبيرا"، لافتةً الى "ضرورة التنسيق بين كل الجهات العاملة على الارض ووضع آليات لتوحيد مصادر المعلومات وجمعها بالتعاون مع وحدة ادارة الكوارث ما يساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية والملحة من جهة وعلى علاجها بسرعة وفعالية من جهة اخرى".

كذلك أكدت عزالدين على "ضرورة ان ترفع منظمات المجتمع المدني الصوت نصرة لاهل غزة وتنديدا بما ترتكبه اسرائيل من جرائم بحق الانسان الفلسطيني وخاصة الاطفال والنساء"، محذرة من ان "عدم مواجهة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لاسرائيل سيوجه ضربة قوية لكل مسارات حقوق الانسان والمرأة والطفل التي تم العمل عليها خلال قرن من الزمن".