"حزب الله": استهدفنا تجمعا للجنود الإسرائيليين ‏بالقرب من موقع شتولا وحققنا فيه إصابات مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية اليوم تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

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