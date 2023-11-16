اخبار العالم

"حزب الله": استهدفنا تجمعا للجنود الإسرائيليين ‏بالقرب من موقع شتولا وحققنا فيه إصابات مباشرة

0 نشر
0 تبليغ

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية اليوم تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعا للجنود الإسرائيليين ‏بالقرب من موقع شتولا وحققنا فيه إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا