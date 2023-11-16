لجنة الشباب والرياضة ناقشت ملفي المدينة الكشفية في سمار جبيل واللجنة الاولمبية

التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء: ينال الصلح وبيار بو عاصي وهاغوب ترزيان والياس اسطفان ورازي الحاج ووضاح الصادق ورائد برو وملحم خلف واعتذار النواب الياس حنكش وجهاد بقرادوني وغسان عطالله. وناقشت اللجنة البنود الموضوعة على جدول اعمال الاجتماع في ملفي المدينة الكشفية في سمار جبيل واللجنة الاولمبية على ان تستكمل النقاش في جلسة يحدد موعدها لاحقًا وتكون بحضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلّاس.

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