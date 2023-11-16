أفادت قناة "المنار" قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة "اللبونة" جنوب الناقورة. ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على عدّة مناطق لبنانية في وقت سابق من اليوم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.

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