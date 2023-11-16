ندى بستاني: تمرير التمديد لقائد الجيش أو تأجيل التسريح مخالفة قانونية وقرار ناتج عن حسابات شخصية ضيقة

أشارت النائبة ندى البستاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "في كل مرّة يفاجئنا رئيس الحكومة المستقيلة (نجيب ميقاتي) بتجاوز الدستور وضرب الأسس التي قامت عليها وثيقة الوفاق الوطني بالطائف".

ورأت أنّ "تمرير التمديد لقائد الجيش أو تأجيل التسريح مخالفة قانونية واضحة وقرار ناتج عن حسابات شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية، والأخطر على حساب الاستقرار بالمؤسسة العسكرية وكل ضابط مستحقّ".

وأكّدت "أننا قلنا تكرارًا أن الحلول القانونية موجودة، وألّا مفرّ من احترام موقع وزير الدفاع الذي عبره حصرًا يمرّ أي قرار يتعلق بقيادة الجيش".