انت الان تتابع خبر اليابان تقسو على ميانمار في تصفيات المونديال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولعب أياسي يويدا دورا محوريا في الفوز الكاسح للساموراي الياباني بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 11 و45 و50. وتكفل دايتشي كامادا ورينسو دوان بتسجيل الهدفين الثاني والخامس لليابان في الدقيقتين 28 و86.



ويلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب سوريا نظيره الكوري الشمالي ضمن المجموعة ذاتها.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب سوريا نظيره الكوري الشمالي ضمن المجموعة ذاتها.