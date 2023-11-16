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التعليم تعلن نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص "المقاعد الشاغرة"

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة ضمن المقاعد الشاغرة لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2024/2023".

وأضافت: "تضمنت النتائج المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (2917) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2023/2022".

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المقبولين الى "الشروع بالتسجيل اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2023/11/19. وإتمام إجراءات المباشرة في الجامعات".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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