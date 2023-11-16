انت الان تتابع خبر فرنسا: اعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة "إرهاب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير ليغاندر، في حديثها للصحافيين، أيضاً إن "حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع".

وأضافت أنه "ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".



ومنذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الاول، كرّر الرئيس الفرنسي ماكرون دعمه لإسرائيل، وما سمّاها حقها في "الدفاع عن النفس".

لكنه تعرض لانتقادات من مسؤولين إسرائيليين بعدما حضّ إسرائيل في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، على وقف القصف الذي يؤدي الى مقتل مدنيين في قطاع غزة.

في المقابل، انتقدت مجموعة من الدبلوماسيين الفرنسيين في الشرق الأوسط سياسة ماكرون في المنطقة وموقفه المؤيد لإسرائيل في مذكرة داخلية، وهي مبادرة غير معتادة تعبر عن استياء لدى بعض موظفي وزارة الخارجية الفرنسية، بحسب ما كشف دبلوماسيون لوسائل إعلام محلية.

